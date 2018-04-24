İl Başkanı Karaduman: "Adıyamanlı Kardeşlerimizin Yanındayız"

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Adıyaman başta olmak üzere geniş alanda hissedilen deprem dolayısıyla tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini ve yerin 9.10 kilometre altında olan depremin, Adıyaman'ın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini hatırlatan İl Başkanı Karaduman, "Adıyaman başta olmak üzere geniş alanda hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımızı Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Depremle ilgili bölgede yaşayan vatandaşların binalarında hasarlar olduğunu ve bununla ilgili Başbakanlığımızın gerekli çalışmaları başlattığını ve yapılması gereken yardımların vatandaşlara ulaştırılacağını ileten İl Başkanı Karaduman, "Bizler de Samsun olarak Adıyamanlı kardeşlerimizin yanındayız" diye konuştu. - SAMSUN