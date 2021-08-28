İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
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İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesinin, evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 2013 ile 2015 terör örgütüne katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 136'ya yükseldiği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 32'nci buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
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