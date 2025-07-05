İklim kanunu geri çekildi mi?

İklim kanunu geri çekildi mi?
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Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü. Peki, iklim kanunu geri çekildi mi?

Muhalefetin ve vatandaşların tepkileri üzerine komisyona çekilerek yeniden düzenlenen "İklim Kanunu Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü. Peki, iklim kanunu geri çekildi mi?

İKLİM KANUNU GERİ ÇEKİLDİ Mİ?

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.

Kanunla, "Adil geçiş", "Birincil piyasa", "Denkleştirme", "Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)", "Gömülü sera gazı emisyonları" ile "Gönüllü karbon piyasaları", "İklim adaleti" gibi tanımlar yer alıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkelerin belirlendiği Kanuna göre, iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin "ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler" ilkesi dikkate alınarak, eşitlik, iklim adaleti, ihtiyatlılık, katılım, entegrasyon, sürdürülebilirlik, şeffaflık, adil geçiş ve ilerleme yaklaşımları esas alınacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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