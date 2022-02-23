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İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

AA, Havva Dereağzı - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Şubat'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşması ve Gençlik Oturumu ile başlayan şuranın üçüncü gününde katılımcılar enerji, sanayi ve ulaştırma, tarım ve binalarda sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalarla bilim ve teknoloji konularını ele aldı.

Şura kapsamında oluşturulan, farklı kurum ve kuruluşlardan yetkililerin, akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği 7 komisyon 3'er oturum yaptıktan sonra, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları hazırladı.

Yarın yuvarlak masa toplantıları ve panellerde devam edecek şura, 25 Şubat'ta kapanış programıyla sona erecek.

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

İklim değişikliği ile mücadelede yol gösterecek İklim Şurası devam ediyor

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Murat Kurum, Selçuklu, Kongre, Konya, Güncel, Haberler

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