İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5
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İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde kimyasal maddelerin olduğu binada yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde kimyasal maddelerin olduğu binada yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi yaklaşık 5 buçuk saattir sürüyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Boya, yağ, tiner gibi kimyasalların olduğu yaklaşık 30 dükkandan oluşan 11'inci Blok'u tamamen saran yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALE 5 BUÇUK SAATTİR SÜRÜYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Yangında dumandan etkilenen 1 vatandaş ile 4 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. 61 araç 140 personel ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 5 buçuk saattir sürüyor. Öte yandan yangın sırasında yaşanan bir patlamanın ardından fırlayan metal parça itfaiye aracına zarar verdi. Parçanın koptuğu sırada kimsenin olmaması olası bir ölüm ve yaralanmayı önledi.

"EN AZ 30 DÜKKANI SARDI ŞU ANDA"

İsa Yılmaz, "Geldiğimde yangın başlamıştı. Bloğun başından sonuna kadar yanıyordu. İçeride bir sürü firma var. Tahta işi yapanlar, solvent işi yapanlar, tiner ve daha farklı işi yapanlar var. Ne varsa alıp götürüyor." dedi.

Mahmut Bağ, "Sokakta başladı yangın, ilk biz müdahale ettik, biz içeriyi görmedik. Bir arkadaş yanmış yerde yatıyordu. Dükkanın önüne gelince, kimya dükkanı var, yangın orada başlamış. Bu sefer biz kaçtık. Bir itfaiye geldi. İtfaiye müdahale ederken patlamaya başladı. En az 30 dükkanı sardı şu anda. Orada yağ işi yapılıyordu. Yağ, tiner, mazot hepsi vardı yani. Üç yanı da boyacı, tiner hepsi vardı. Şu anda söndüremiyorlar." diye konuştu.

İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5
İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5
İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5
İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İKİTELLİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ'NDE YANGIN; 1 YARALI - 5 - Haberler
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