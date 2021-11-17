İkinci kez baba olacak Kenan İmirzalıoğlu'na çocuğunun cinsiyeti soruldu
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, meslektaşı olan eşi Sinem Kobal'la ikinci çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyeti sorusuna bakın ne cevap verdi?
İkinci kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanan Kenan oğlu, Emirgan'da trafikte görüntülendi.
Aracının camını açan oyuncu, "Bu akşam değil, bana müsaade edin" diyerek, yorgun olduğunu belirtti. İmirzalıoğlu, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna, "Henüz değil" diye cevaplayıp evinin yolunu tuttu.