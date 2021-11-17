İkinci kez baba olacak Kenan İmirzalıoğlu'na çocuğunun cinsiyeti soruldu

İkinci kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanan Kenan oğlu, Emirgan 'da trafikte görüntülendi.

Aracının camını açan oyuncu, "Bu akşam değil, bana müsaade edin" diyerek, yorgun olduğunu belirtti. İmirzalıoğlu, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna, "Henüz değil" diye cevaplayıp evinin yolunu tuttu.