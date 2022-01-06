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İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Yerel

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden karşı istikamete doğru giden F.A., idaresindeki 81 DR 146 plakalı kamyonet ile aynı istikametten gelen M.K.'nin kullandığı 03 ZA 354 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerden F. A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Son Dakika Haberleri

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