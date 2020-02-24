İki depremin yaşandığı köyde sağlam ev kalmadı

24.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:50

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen iki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde sağlam tek bir ev dahi kalmadı.



Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen depremler nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde büyük hasarlar meydana geldi. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde sabah saat 08.53'te 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından dün akşam saat 19.00 sıralarında 5.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Akşam meydana gelen depremde ise can kaybı ve yaralanma olmadı.



AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale İlçe Jandarma, 112 Acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına depremin ikinci gününde de devam ediliyor.



Sabahın ilk ışıklarında yıkılan evlerinin başlarında beklediler



Akşam saatlerinde vatandaşların geceyi rahat ve huzurlu geçirmesi için kurulan çadır kentlerde kalan depremzedeler, sabahın ilk ışıklarında yıkılan evlerinin başında beklediler. Ahırların yıkılmasıyla çoğunluğu telef olan hayvanlarının yem ihtiyacını gideren depremzedeler, dışarıda yaktıkları soba başında ısındılar.



Dün akşam yaşanan depremle birlikte iyice paniklediklerini anlatan depremzedeler, yaşanan felaketin ardından devletin kendilerine sahip çıktığını belirtti. Geceyi çadırlarda geçirirken annesini kaybeden yavru hayvanlarının durumunu da düşündüklerini ifade eden depremzedeler, bir daha aynı acıyı yaşamak istemediklerini dile getirdi. - VAN

Kaynak: İHA