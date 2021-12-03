İki başkan bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki başkan bir araya geldi

Bültenler - Haberler | Güncel
İki başkan bir araya geldi

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve belediyenin harita teknikeri Tuncay Yılmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sohbet edildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntay ve harita teknikeri Tuncay Yılmaz, Başkan Gerrenli ile bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar konuşuldu. İki başkan da birbirlerine çalışmalarında başarılar dilerken Başkan Gerenli, Başkan Altıntaş ve Tuncay Yılmaz'a nezaketleri için teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title