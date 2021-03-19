İki bakan 60 hanenin küle döndüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu! Şikayetleri tek tek not ettiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın sonucu enkaza dönen Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. 35 bina ve 60 hanenin küle döndüğü köyde vatandaşların şikayetlerini dinleyen Bakan Kurum'un kağıt kalem çıkarıp tek tek not etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu. Felaketi yaşayan vatandaşların şikayetlerini dinleyen Bakan Kurum'un sık sık kağıda not aldığı görüldü.

"CAN KAYBI OLMADI ONA ŞÜKRETMEK LAZIM"

Bakan Soylu, bugün sabah saatlerinde helikopterle Erzurum üzerinden köye gelerek beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte köy halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Soylu "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Yangının yaşandığı mahalleyi gören bir tepeden bölgeyi inceleyen Bakanlar Vali Yılmaz Doruk'tan da bilgi aldı.

"193 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HASAR TESPİT EDİLDİ"

Bakan Kurum ise yaptığı açıklamada, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik" ifadelerini kullandı.