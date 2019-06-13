İki aşık 75 yıl sonra böyle buluştu! "Neden daha önce dönmedin"

24 yaşındayken Fransa'nın kuzeyinde görev yapan Amerikalı asker Robbins, aşık olduğu 18 yaşındaki Pierson'u cephe değiştirdiği için bir daha göremedi.

Euronews'ten Zehra Yıldız'ın haberine göre, Robbins, Normandiya Çıkarması ile ilgili verdiği röportaj sırasında gazetecilere genç bir kadının resmini göstererek zamanında aşık olduğu Fransız Jeannine'in hayatta olmadığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine araştırmaya koyulan Fransız gazeteciler, Amerikalı askerin gençlik aşkı Jeannine'e ulaşmayı başardı ve ikiliye 75 yıl sonra Fransa'da bir buluşma ayarladı.

Robbins, cephede görevde olduğu sırada tanıştığı Fransız kadınla 75 yıl sonra buluştuğunda ise, "Her zaman seni sevdim Jeannine. Kalbimden hiç çıkmadın" dedi.

"EVLENMİŞTİM, NASIL DÖNEBİLİRDİM?"

Jeannine Pierson, Normandiya Çıkarması anma törenlerine katılmak için 75 yıl sonra Fransa'ya geri dönen ve kendisiyle buluşan Robbins için, "O askeri kamyona bindiğinde çok ağladım, çok üzüldüm. Savaş bittiğinde Amerika'ya dönmemeni diledim." ifadelerini kullandı.

Robbins bir gün geri dönerse diye İngilizce öğrenmeye çalıştığını söyleyen Jeannine, gençken aşık olduğu adama, "Neden daha önce dönmedin?" sorusunu yöneltti. Robins ise bu soruya üzgün bir ifadeyle, "Evlenmiştim, nasıl dönebilirdim?" cevabını verdi.

İki dul eski aşık, 75 yıl sonra kendi ana dillerinde birbirlerine "seni seviyorum" diyerek dakikalarca sarıldı. Birbirlerine bir daha görüşme sözü veren İkinci Dünya Savaşı aşıkları, birbirlerinin ellerini tutarak vedalaştı. Arabaya bindiğinde ise Robbins, "Jeannine seni seviyorum." diyerek ağladı ve son kez sarıldı.