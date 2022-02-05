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İki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya- Elazığ karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ karayolu Hacıhaliloğlu Çiftliği mevkiinde yaşanan kazada N.D. idaresindeki 33 ABT 493 plakalı Ford marka otomobil ile A.B. idaresindeki 34 YE 838 plakalı Fiyat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, araçlardaki yaralılar A.B., Ö.B., N.D. ve A.D., itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Malatya, Elazığ, Ford, 3. Sayfa, Haber

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