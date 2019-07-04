İhsangazi'de hayvan pazarı yeniden faaliyete geçti

İhsangazi hayvan pazarı yeniden faaliyete geçti.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süredir kapalı olan hayvan pazarını tekrar açtıklarını söyledi.

Pazarın her salı açık olacağını dile getiren Sağlık, "Bazı eksikler nedeniyle kapalı olan pazarın eksiklerini gidererek tekrar halkımızın hizmetine sunduk. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan ticareti buradan gerçekleşecek." dedi.

Pazara gelenlere çorba ikramında bulunulacağını ifade eden Sağlık, "İlçemize dışarıdan gelen alıcı ve satıcıların ücretsiz konaklayabilmesi için pazarın yanında otel açtık. Sabahları da çorba ikramında bulunulacak." diye konuştu.

Kaynak: AA