İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına katılan İhsan Aktaş merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki İhsan Aktaş kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? İhsan Aktaş biyografisi ve hakkında bilgiler nelerdir?

Türk akademisyen, tıp profesörü, insan hakları savunucusu, çevre aktivisti ve siyasetçi İhsan Aktaş'ın hayatı çok merak ediliyor. Peki İhsan Aktaş kimdir, nerelidir, doğum tarihi kaç, memleketi neresi?

İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

İhsan Aktaş 1964 yılı Bayburt doğumlu araştırmacı, gazeteci ve yazardır.

İhsan Aktaş doğum tarihi : 1964

İhsan Aktaş kaç yaşında : 56 yaşında

İhsan Aktaş nereli : Bayburt doğumlu

İhsan Aktaş mesleği ne : Araştırmacı, gazeteci ve yazar

İhsan Aktar, Genar Araştırma Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıdır. 1964 Bayburt doğumludur.

İlk ve ortaokulunu Bayburt'ta tamamlamıştır. Üniversiteyi ise Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumuştur.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Arel Üniversitesi Edebiyat bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Bazı açık oturum programlarına da katılan İhsan Aktaş, kamuoyu araştırmacısıdır. Ek olarak Daily Sabah Gazetesinde köşe yazıları ile çalışmalarını sürdüren Aktaş ayrıca Şehircilik Sosyoloji ve Siyaset Bilimi dalında makaleler hazırlayıp yayına sunmuştur.