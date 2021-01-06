İhsan Aktaş kimdir? İhsan Aktaş kaç yaşında, nereli? İhsan Aktaş hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İhsan Aktaş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İhsan Aktaş kimdir? İhsan Aktaş kaç yaşında, nereli? İhsan Aktaş hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İhsan Aktaş hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İhsan Aktaş hakkında detaylar...

İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

İhsan Aktaş, 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. 56 yaşındadır. İhsan Aktaş, araştırmacı, gazeteci ve yazardır.

İhsan Aktaş, Genar Araştırma Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıdır.

İlk ve ortaokulunu Bayburt'ta tamamlamıştır. Üniversiteyi ise Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumuştur.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Arel Üniversitesi Edebiyat bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir.

İhsan Aktaş

Bazı açık oturum programlarına da katılan İhsan Aktaş, kamuoyu araştırmacısıdır. Ek olarak Daily Sabah Gazetesinde köşe yazıları ile çalışmalarını sürdüren Aktaş ayrıca Şehircilik Sosyoloji ve Siyaset Bilimi dalında makaleler hazırlayıp yayına sunmuştur.