İHH'den Endonezya'daki depremzedelere yardım
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İHH'den Endonezya'daki depremzedelere yardım

28.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:22
İHH'den Endonezya'daki depremzedelere yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Batı Sulawesi eyaletinde 15 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası bölgedeki halka yardım çalışmaları sürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, Batı Sulawesi eyaletinde 15 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası bölgedeki halka yardım çalışmaları sürüyor.

İHH'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgede çalışmalarına devam eden İHH'nin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 2 bin depremzedeye pirinç, sıvı yağ, un, konserve balık, sos ve şekerden oluşan gıda paketleri ulaştırıldığı ifade edildi.

Sulawesi Adası'ndaki Batı Sulawesi eyaletinde 15 Ocak'ta meydana gelen ve 30 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği depremde, 91 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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