İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus kentindeki kamplarda kalan 185 aileye ihtiyaç malzemeleri ile gıda yardımları yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus kentindeki kamplarda kalan 185 aileye ihtiyaç malzemeleri ile gıda yardımları yaptı.

İHH Suriye sorumlusu Murat Şahin, AA muhabirine, İHH'nin Cerablus kentinde bulunan kamplarda kalan 185 Suriyeli aileye yardım kolisi dağıttıklarını aktardı.

Çeşitli hayırseverlerin desteğiyle kendilerine ulaştırılan yardımları Suriyelilere dağıttıklarını ifade eden Şahin, "Yardımlar içerisinde su damacanaları, ıslak mendil, salça, sabun, hurma, bebek bisküvileri ile çeşitli gıda maddeleri bulunuyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimize ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz