İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli
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İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli

İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus kentindeki kamplarda kalan 185 aileye ihtiyaç malzemeleri ile gıda yardımları yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus kentindeki kamplarda kalan 185 aileye ihtiyaç malzemeleri ile gıda yardımları yaptı.

İHH Suriye sorumlusu Murat Şahin, AA muhabirine, İHH'nin Cerablus kentinde bulunan kamplarda kalan 185 Suriyeli aileye yardım kolisi dağıttıklarını aktardı.

Çeşitli hayırseverlerin desteğiyle kendilerine ulaştırılan yardımları Suriyelilere dağıttıklarını ifade eden Şahin, "Yardımlar içerisinde su damacanaları, ıslak mendil, salça, sabun, hurma, bebek bisküvileri ile çeşitli gıda maddeleri bulunuyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimize ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ederim." diye konuştu.

İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli
İHH'dan Cerablus'taki Suriyeli sığınmacılara yardım eli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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