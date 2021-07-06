İhbar cinayetinin zanlısı, kovalamacada yakalandı
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İhbar cinayetinin zanlısı, kovalamacada yakalandı

İhbar cinayetinin zanlısı, kovalamacada yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu sattığını ihbar ettiği için husumetli olduğu öne sürülen Adem Yıldırım'ı tabancayla vurarak öldürme suçundan aranan cinayet zanlısı, filmleri aratmayacak kovalamacanın ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu sattığını ihbar ettiği için husumetli olduğu öne sürülen Adem Yıldırım'ı tabancayla vurarak öldürme suçundan aranan cinayet zanlısı, filmleri aratmayacak kovalamacanın ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Haziran gecesi Göksu Mahallesi 637/24 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu sattığını polise ihbar ettiği için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Adem Yıldırım (61) ile Orhan I., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Orhan I., yanında taşıdığı tabanca ile Yıldırım'a art arda ateş etti. Yakındaki bir binanın kapısına çok sayıda mermi isabet ederken, Yıldırım ise göğsüne isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yıkıldı. Şüpheli Orhan I. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, ağır yaralı durumdaki Adem Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

1 HAFTADIR KAÇIYORDU, BUCA POLİSİ YAKALADI

Cinayet şüphelisi olarak 1 haftadır her yerde aranan Orhan I.'nın 6 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında bir otomobil içerisinde Adatepe Mahallesi'ndeki Eshot garajı civarında olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aracı takibe alan polis ekipleri ile içerisinde şüpheli Orhan I.'nın bulunduğu hafif ticari araç arasında kovalamaca başladı. Şüphelinin bulunduğu araç, kovalamacanın ardından İsmail Sivri Bulvarı üzerinde kıstırıldı. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakında bulunan boş bir arazide kıskıvrak yakalandı. Orhan I., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri tarafından filmleri aratmayacak kovalamacanın ardından yakalanan cinayet zanlısı Orhan I.'nın kasten yaralama, tehdit, hakaret, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması değişik suçlardan 10 adet kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Orhan I., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İhbar cinayetinin zanlısı, kovalamacada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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