İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'den Başkan Ensari'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'den Başkan Ensari'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'den Başkan Ensari'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için Çaldıran ilçesine gelen İHA Van Bölge Müdürü Akyüz, Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'yi de ziyaret ederek bir süre görüştü. İHA Çaldıran Temsilcisi Mehmet Emin Arvas ve Van muhabiri Yılmaz Sönmez'in de eşlik ettiği Şükrü Akyüz, misafirperverliğinden dolayı Başkan Ensari'ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürümüzün bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Medya hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Basın, her türlü gelişmenin kamuoyuna ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Özlem Zengin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Adrian Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'den Başkan Ensari'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:18:14. #1.14#
title