İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'den Başkan Ensari'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için Çaldıran ilçesine gelen İHA Van Bölge Müdürü Akyüz, Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'yi de ziyaret ederek bir süre görüştü. İHA Çaldıran Temsilcisi Mehmet Emin Arvas ve Van muhabiri Yılmaz Sönmez'in de eşlik ettiği Şükrü Akyüz, misafirperverliğinden dolayı Başkan Ensari'ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürümüzün bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Medya hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Basın, her türlü gelişmenin kamuoyuna ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı