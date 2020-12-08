Iğdır'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Iğdır'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Vefa Arvasi'nin kullandığı 61 BJ 776 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Pamuk Geçidi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer