Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı

19.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:13
Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı

Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da yıllardan beri geleneksel olarak kutlanan Nevruz Bayramı kapsamında 'Ölüler Bayramı' düzenlendi. Halk bu süreçte mezarlık ziyareti yaparak ölülerine dua ediyor. Bambaşka bir coğrafyadaki Meksika'da da kasım ayında benzer bir bayram düzenlenerek ölülere dua ediliyor.

Geleneklere göre Nevruz Bayramı'ndan önce gelen ilk salı günü insanlar mezarlığa giderek ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kuran-ı Kerim okur dua eder. Kimisi ise ağlar. Yıkılan, bozulan mezarlar tamir edilir. Bu çerçeve içinde Tuzluca ilçesinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlar mezarlığa giderek 'Ölüler Bayramı' kapsamında yakınlarının mezarını ziyaret edip dua ettiler. Kuranı-ı kerim okudular okuttular.

5 BİN YILLIK BİR TÜRK BAYRAMI

Mezar ziyaretlerinin gün boyu devam ettiğini söyleyen Hüccet Şabahat, "Nevruz bayramı bahar bayramıdır. 5 bin yıllık bir Türk bayramıdır. Her sene olduğu gibi bu yılda Nevruz bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapılıyor. Burada Kuran-kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız. Bu istikamette ölen yakınlarımız için ihsan veririz. Özellikle helva yapılıp dağıtılır. Yıl içinde rahmete kavuşanlara başsağlığı dileğinde bulunulur. Bunlar bir çeşit nevruz bayramına hazırlık özelliği taşımaktadır. Nevruz bayramı Türk'ün Ergenekon'dan çıkış, diriliş bayramıdır. Memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Her sene olduğu gibi bu yılda Nevruz bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapılıyor. Burada Kuran-kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız" dedi.

KASIMDA KUTLUYORLAR

Meksika halkı, her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan 'Ölüler Günü Festivali'nde hayata veda eden merhumları anıyor.

19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinde, ölenlerin mezarları süslenerek fener alayı geçitleri yapılıyor. Azizler Günü olan 1 Kasım'da, hayata veda eden çocukların ruhlarının sevdiklerini, ertesi gün ise Tüm Ruhlar Günü'nde hayata veda eden yetişkinlerin hayatta kalanları ziyaret ettiğine inanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Pelin Öztekin Rasim Öztekin Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:12:39. #1.15#
title