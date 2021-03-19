Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı

Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da yıllardan beri geleneksel olarak kutlanan Nevruz Bayramı kapsamında 'Ölüler Bayramı' düzenlendi. Halk bu süreçte mezarlık ziyareti yaparak ölülerine dua ediyor. Bambaşka bir coğrafyadaki Meksika'da da kasım ayında benzer bir bayram düzenlenerek ölülere dua ediliyor.

Geleneklere göre Nevruz Bayramı'ndan önce gelen ilk salı günü insanlar mezarlığa giderek ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kuran-ı Kerim okur dua eder. Kimisi ise ağlar. Yıkılan, bozulan mezarlar tamir edilir. Bu çerçeve içinde Tuzluca ilçesinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlar mezarlığa giderek 'Ölüler Bayramı' kapsamında yakınlarının mezarını ziyaret edip dua ettiler. Kuranı-ı kerim okudular okuttular.

5 BİN YILLIK BİR TÜRK BAYRAMI

Mezar ziyaretlerinin gün boyu devam ettiğini söyleyen Hüccet Şabahat, "Nevruz bayramı bahar bayramıdır. 5 bin yıllık bir Türk bayramıdır. Her sene olduğu gibi bu yılda Nevruz bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapılıyor. Burada Kuran-kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız. Bu istikamette ölen yakınlarımız için ihsan veririz. Özellikle helva yapılıp dağıtılır. Yıl içinde rahmete kavuşanlara başsağlığı dileğinde bulunulur. Bunlar bir çeşit nevruz bayramına hazırlık özelliği taşımaktadır. Nevruz bayramı Türk'ün Ergenekon'dan çıkış, diriliş bayramıdır. Memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Her sene olduğu gibi bu yılda Nevruz bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapılıyor. Burada Kuran-kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız" dedi.

KASIMDA KUTLUYORLAR

Meksika halkı, her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde kutlanan 'Ölüler Günü Festivali'nde hayata veda eden merhumları anıyor.

19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenen 'Ölüler Günü' festivalinde, ölenlerin mezarları süslenerek fener alayı geçitleri yapılıyor. Azizler Günü olan 1 Kasım'da, hayata veda eden çocukların ruhlarının sevdiklerini, ertesi gün ise Tüm Ruhlar Günü'nde hayata veda eden yetişkinlerin hayatta kalanları ziyaret ettiğine inanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı