Iğdır'da Gadir-i Hum Bayramı



IĞDIR - Hazreti Muhammed'in (sav) hicretin 10'uncu yılında Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneğinin düzenlendiği programa, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İstanbul Alulbeyt Derneği Başkanı Rahmi Onurşan Rahmani, Ehl-i Beyt Alimleri derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İstanbul Alulbeyt Derneği başkanının konuşması ile devam etti. Alulbeyt Derneği Başkanı Rahmi Onurşan Rahmani, Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneğine programı düzenlediği için teşekkür ederek derneğin Türkiye'de ilk kurulan alimler birliği derneği olduğunu belirtti.

Onurşan, Rahmani, "Aslında Gadir-i Hum da bütün gönüller Necef'de olmak ister Emir-ul muminin yanında olmak ister. Bizim böyle bir kararımız vardı Necef'e gidecektik Necef'de ağa emir-ul muminin yanında olacaktık ve orada biliyorsunuz erbain programı yaklaşıyor. Erbainde milyonlarca insan Kerbela'ya yürüyecek. İmam Ali Türk okulu da Necef'de şu anda iyi bir konumda. Bu yıl inşallah iki bine yakın misafir ağırlamak istiyoruz ve eksikleri tamamlayalım dedik. Ama Iğdır'dan kendi vatanımızdan böyle bir davet gelince, -nerede ne görev yaparsak başımız dar da olsa kökümüz Iğdır'dadır burası bizim ana vatanımızdır- diyerek geldik. Allah sizden de razı olsun Iğdır ve Kars bizim ana vatanımızdır. Alimleri buradan sizler ülkemizin vahdet gülleri olarak birlik, beraberlik, kardeşlik gülleri olarak bu ehlibeyt sevgisini Iğdır'dan ve Kars'tan ülkemizin dört bir tarafına yaydınız. Şuanda ülkemizin neresinde bir ehlibeyt merkezi, ehlibeyt kültür merkezi ve camisi var ise orada birlik, vahdet, kardeşlik, özveri ve sevgi var. Çünkü ehlibeytin kendisi sevgi mektebidir" dedi.

Konuşmanın ardından program duaların okunması ve katılımcılara ikramların dağıtımı ile son buldu.