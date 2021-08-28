Iğdır'da bir anda alev alan araç korkuttu
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Iğdır'da bir anda alev alan araç korkuttu

Iğdır'da bir anda alev alan araç korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı seyir halinde olan aracın motorunda yangın çıktı, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç çevredekileri korkuttu.

Iğdır'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı seyir halinde olan aracın motorunda yangın çıktı, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç çevredekileri korkuttu.

Olay, Iğdır merkez İrfan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Motor kısmında başladığı anlaşılan alevler kısa süre içerisinde çoğaldı. Olay esnasında hortumla dükkanın önünü sulayan bir esnaf otomobili görünce hortumla müdahale etti. Araç sahibi ve vatandaşlar da otomobili hortumun bulunduğu tarafa doğru itelediler. Yangın kontrol altına alınırken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Araç sürücüsü yangından yara almadan kurtulurken, araç çekici ile olay yerinden çekildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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