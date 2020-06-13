Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

13.06.2020 23:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:09

Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından belediyenin birimlerinde başlatılan incelemede, ilk etapta gözaltına alınan 14 kişi ile İçişleri Bakanlığınca "PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un işlemleri tamamlandı.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"PKK terör örgütü üyesi olmak" suçundan daha önce tutuklanan eski Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Iğdır Belediyesinde yapılan denetimlerde birçok satın alma işleminde rüşvet alındığı ve çeşitli yolsuzluklar yapıldığı belirlenmiş, rüşvet ve yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da bu suç zinciri içinde yer aldığı, mayıs ayında Iğdır Belediyesine düzenlenen operasyonda bir kasa içinde bulunan kayıt dışı 300 bin liranın da bu grup tarafından rüşvet ve yolsuzlukla elde edildiği tespit edilmişti.

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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