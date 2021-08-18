İGC'den AGAD Başkanı Aslan'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İGC'den AGAD Başkanı Aslan'a Ziyaret

İGC'den AGAD Başkanı Aslan'a Ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği (İGC), Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Adıyaman basını ve yaşanan gelişmelere ilişkin konular ele alındı.

Burada bir açıklama yapan İGC Başkanı Akbilek, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.

AGAD Başkanı Aslan ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berkay Kibariye Işın Karaca Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Lionel Messi Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İGC'den AGAD Başkanı Aslan'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 08:41:58. #1.16#

title