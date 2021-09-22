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İGA, uzay ve teknoloji meraklılarını TEKNOFEST'teki standına bekliyor

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İGA, uzay ve teknoloji meraklılarını TEKNOFEST'teki standına bekliyor

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına bekliyor.

İstanbul Havalimanı İşletmesi ( İga ), uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına bekliyor.

İGA'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Akıllı Ulaşım Yarışması'nda Yürütücü Kurulunda yer aldığımız @teknofest 2021'de biz de yerimizi aldık. Havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi standımıza bekliyoruz. 21-26 Eylül Atatürk Havalimanı" ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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