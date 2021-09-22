İGA, uzay ve teknoloji meraklılarını TEKNOFEST'teki standına bekliyor
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına bekliyor.
İstanbul Havalimanı İşletmesi ( İga ), uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına bekliyor.
İGA'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Akıllı Ulaşım Yarışması'nda Yürütücü Kurulunda yer aldığımız @teknofest 2021'de biz de yerimizi aldık. Havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi standımıza bekliyoruz. 21-26 Eylül Atatürk Havalimanı" ifadelerine yer verildi.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri