İGA, uzay ve teknoloji meraklılarını TEKNOFEST'teki standına bekliyor

İstanbul Havalimanı İşletmesi ( İga ), uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına bekliyor.

İGA'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Akıllı Ulaşım Yarışması'nda Yürütücü Kurulunda yer aldığımız @teknofest 2021'de biz de yerimizi aldık. Havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi standımıza bekliyoruz. 21-26 Eylül Atatürk Havalimanı" ifadelerine yer verildi.