Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi

İstanbul Arnavutköy'de ailevi problemleri olduğu öğrenilen şahıs intihar etmek için yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Direk üzerinde tehlikeli hareketler yapan ve zaman zaman da telefonla konuşan şahıs yürekleri ağza getirdi. Uzun süren ikna çalışmaları sonucu merdivenle aşağıya indirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de iftar vaktine 5 dakika kala meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yılmaz A., İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğine tırmandı. Adamın elektik direğine çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken olayın yaşandığı Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

AİLEVİ PROBLEMLERİ VARMIŞ

Ekiplerin çalışmaları devam ederken elektrik direğine çıkan adam zaman zaman telefonla konuştu, zaman zaman ise direğe bağlı olan telleri koparmaya çalıştı. Yaklaşık 6 sene önce eşinden boşanan ve çocukları olduğu öğrenilen şahsın ailevi problemlerden kaynaklı intihar etmek istediği iddia edildi.

ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ AKIMI KESTİLER

Elektrik direğindeki akımı kesen yetkililer, itfaiye merdivenini kullanarak direğin üzerindeki Yılmaz A.'ya ulaşmaya çalıştılar. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Yılmaz A. çıktığı elektrik direğinden itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

İZLEYENLERİN YÜREKLERİ AĞIZLARINA GELDİ

İkna çalışmaları boyunca zaman zaman ayağa kalkan, elektrik tellerinin üzerinde tehlikeli hareketler yapan Yılmaz A. izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. 2 saatlik müzakere sonucu aşağı inmeye ikna edilen Yılmaz A. daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK