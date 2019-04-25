İflas Eden Tolga Karel'in Başına Talih Kuşu Kondu!

Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen oyuncu Tolga Karel, gelen iki güzel haber ile sevinçten havalara uçtu.

AYDA 8 BİN DOLAR KAZANIYOR

Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen oyuncu Tolga Karel, son günlerde çok mutlu. İki yıl önce Türkiye'deki kariyerini geride bırakan Tolga Karel, ailesiyle beraber Amerika'ya yerleşmişti. Burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan ve eyaletler arası seferlere çıkan Karel'in, ayda 8 bin dolar kazandığı öğrenilmişti. Ünlü isim, arka arkaya aldığı güzel haberlerle havalara uçtu. Tolga Karel, önce eşi Sarah Scotti'nin 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Karel, bebek haberinin sevincini yaşarken Amerika'nın en büyük taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.

"ARKA KAPIDAN GİRERİZ"

Binlerce aday arasından seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Reklam filmini önümüzdeki hafta Arizona'da çekeceğiz. Hikayemi dinleyince çok şaşırdılar. Hem aktör olmam hem de TIR kullanmam nedeniyle beni seçtiler. Reklam filmi önemli kanallarda yayınlanacak. Bu benim için çok önemli. Kimbilir, Hollywood beni ön kapıdan almadı ama belki TIR'la arka kapıdan gideriz" dedi.