İflas Eden Tolga Karel'in Başına Talih Kuşu Kondu!
Türkiye'de oyunculuğu bırakarak Amerika'da tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel'e iki sürpriz haber arka arkaya geldi. Aldığı teklif, ünlü oyuncunun ayağını yerden kesti.
Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen oyuncu Tolga Karel, gelen iki güzel haber ile sevinçten havalara uçtu.
AYDA 8 BİN DOLAR KAZANIYOR
Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen oyuncu Tolga Karel, son günlerde çok mutlu. İki yıl önce Türkiye'deki kariyerini geride bırakan Tolga Karel, ailesiyle beraber Amerika'ya yerleşmişti. Burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan ve eyaletler arası seferlere çıkan Karel'in, ayda 8 bin dolar kazandığı öğrenilmişti. Ünlü isim, arka arkaya aldığı güzel haberlerle havalara uçtu. Tolga Karel, önce eşi Sarah Scotti'nin 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Karel, bebek haberinin sevincini yaşarken Amerika'nın en büyük taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu.
"ARKA KAPIDAN GİRERİZ"
Binlerce aday arasından seçildiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Reklam filmini önümüzdeki hafta Arizona'da çekeceğiz. Hikayemi dinleyince çok şaşırdılar. Hem aktör olmam hem de TIR kullanmam nedeniyle beni seçtiler. Reklam filmi önemli kanallarda yayınlanacak. Bu benim için çok önemli. Kimbilir, Hollywood beni ön kapıdan almadı ama belki TIR'la arka kapıdan gideriz" dedi.
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İLK ÇOCUĞUN DA ALIRSIN UMARIM YANINA YADA BAĞIN KOPARMASIN TABİ BELİ BİR YAŞA GELİNCE 15 YADA 18 GİBİ ALLAH HİÇ BİR ÇOCUĞU VE ANNE BABA YI EVLERİN DEN AİLELERİN DE AYRI BIRAKMASIN AMİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun. Ekmek parasi icin tir sofürü yapiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Demek ki neymiş Amerika da tırcı olmak Türkiye de oyuncu olmaktan iyimiş bir an önce ülkeden kaçılması gerekiyorCevap Yaz 4 Yayından KaldırTERCİH: Sen cehennemin dibine kaçarsa seni hiç aramayz.ilk tercihin İsrail olsun.Yayından Kaldır
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YakisirCevap Yaz 10 Yayından Kaldır