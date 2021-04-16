İdyma Antik Kenti ve Akyaka Ortaçağ Kalesi'nde çalışmalara başlandı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığı kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin işbirliğinde Antik Kentler Destek Protokolleri imzalanarak, çalışmalara başlanıldı.

Bu kapsamda Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran arasında Ula ilçesinde bulunan İdyma Antik Kenti ve Akyaka Ortaçağ Kalesi için imzalanan destek protokolü ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğünde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; İdyma Antik Kenti ve Akyaka Ortaçağ Kalesi kazı başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde kazı ekibi ile bir araya gelindiği ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Planlanan çalışmalardan bahseden Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kazı alanlarında yapılan faaliyetlerin tanıtımı amacıyla Orman Bölge Müdürlüğünün internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılarak tanıtımının yapılacağı, kazı alanı için tanıtıcı, yayın broşür ve haritaların basılması ve dağıtımı konusunda destek sağlanacağı, kazı alanlarında kullanılmak üzere araç-gereç, iş makinası ve ekipman desteği sağlanacağı, kazı alanlarının güvenliği amacıyla 9 adet fotokapanın kazı başkanlığına teslim edileceği, orman sahalarında yapılacak kazı çalışmalarına verilecek izinlerin hızlandırılmasının sağlanacağı ve İdyma Antik Kenti ve Akyaka Ortaçağ Kalesini de içine alan Sakartepe Ekoturizm Projesi çalışmalarının başladığı proje kapsamında yürüyüş yolları ve seyir terasları tesis edilmesinin planlandığını ifade etti.

Protokol kapsamında İdyma Antik Kenti ve Akyaka Ortaçağ Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran ise, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak çalışmalar konusunda işbirliği içerisinde olduklarını, Muğla Rehberler Odası'nın kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ve yeni bir turizm destinasyonu olarak bölgede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler