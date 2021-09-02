İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte İdris Şahin'in biyografisi

İdris Şahin son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında yer almaktadır. Peki, İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte İdris Şahin'in biyografisi

İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği üst kurul delegeliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan İdris Şahin, Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar İdris Şahin ile ilgili en çok "İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte İdris Şahin'in biyografisi" araştırmaktadır. İdris Şahin ile ilgili bilgiler haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

İdris Şahin 18 Mart 1974 yılında Orta, Çankırı'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi ve Avukattır.

1974 yılında Çankırı'da doğdu.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında uzman olup, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki dönem Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Delegeliği yaptı.

İki dönem AK Parti Çankırı İl Başkanlığı yaptı.

24. Dönem AK Parti Çankırı milletvekili olarak;

2011-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı,

2012-2015 yılları arasında TBMM Anayasa Komisyon Başkanvekilliği, TBMM İçişleri Komisyon Üyeliği, TBMM Akdeniz için Birlik Komisyonu üyeliği,

2013-2015 yılları arasında AK Parti TBMM Grubu Yönetim Kurulu üyeliği,

24. Yasama Dönemi Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, TBMM Çözüm Komisyonu Sözcülüğü,

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu Üyeliği,

Demokratikleşme paketi çalışmaları kapsamında Anayasa Komisyonu'na bağlı Alt Komisyon Başkanlıkları, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İç Güvenlik Yasası Özel Sözcülüğü görevlerini yürüttü.

MİT Kanunu Teklifinde birinci imza sahipliği başta olmak üzere bir çok kanun teklifinde görev aldı.

2018-2019 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce orta derecede Almanca bilmektedir.