İdo Tatlıses - Ölebilirim sözleri! Ölebilirim şarkı sözleri nelerdir?
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İdo Tatlıses - Ölebilirim sözleri! Ölebilirim şarkı sözleri nelerdir?

İdo Tatlıses - Ölebilirim sözleri! Ölebilirim şarkı sözleri nelerdir?
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İdo Tatlıses'in yeni şarkısı Ölebilirim geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 250 bine yakın izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ölebilirim sözleri nelerdir? İdo Tatlıses - Ölebilirim şarkı sözleri nedir? İdo Tatlıses - Ölebilirim şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan İdo Tatlıses - Ölebilirim şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

İDO TATLISES - ÖLEBİLİRİM ŞARKI SÖZLERİ

Ölebilirim ama yinede seni biraz sevebilirim

Düşebilirim kafamda bozuk dikkat düşebilirim

Kaybederim istemeden kalbini kırabilirim

Besbeterim ama iyidir benim söz bestelerim

***

Kilitlenir sağım solum kilitlenir

Ne dese o sevmesede şahanedir

Yavaş yavaş teler teker öğrenilir

Suçlu kimse zaren çabuk sinirlenir

***

Bedenim rahat ruhum biraz utangaçtır

Kölenim tamamda renkler biraz siyahlaştı

Nedenim var ellerimde kadehin var

Tek seferde içtim senden öyle kaçtım

***

Ölebilirim ama yinede seni biraz sevebilirim

İçebilim kafamda bozuk dikkat düşebilirim

Kaybederim istemeden kalbini kırabilirim

Besbeterim ama iyidir benim söz bestelerim

***

Kam thoqtu mena almury el masaaeeb

Kalbi murhaq wallaho shahid

Robama daafy yaglebony

Wallah howa algalib

Haber Yorumları
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