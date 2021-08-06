İdo Tatlıses - Ölebilirim sözleri! Ölebilirim şarkı sözleri nelerdir?
İdo Tatlıses'in yeni şarkısı Ölebilirim geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 250 bine yakın izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ölebilirim sözleri nelerdir? İdo Tatlıses - Ölebilirim şarkı sözleri nedir? İdo Tatlıses - Ölebilirim şarkısının tüm sözleri haberimizde...
Yeni çıkan İdo Tatlıses - Ölebilirim şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
İDO TATLISES - ÖLEBİLİRİM ŞARKI SÖZLERİ
Ölebilirim ama yinede seni biraz sevebilirim
Düşebilirim kafamda bozuk dikkat düşebilirim
Kaybederim istemeden kalbini kırabilirim
Besbeterim ama iyidir benim söz bestelerim
***
Kilitlenir sağım solum kilitlenir
Ne dese o sevmesede şahanedir
Yavaş yavaş teler teker öğrenilir
Suçlu kimse zaren çabuk sinirlenir
***
Bedenim rahat ruhum biraz utangaçtır
Kölenim tamamda renkler biraz siyahlaştı
Nedenim var ellerimde kadehin var
Tek seferde içtim senden öyle kaçtım
***
Ölebilirim ama yinede seni biraz sevebilirim
İçebilim kafamda bozuk dikkat düşebilirim
Kaybederim istemeden kalbini kırabilirim
Besbeterim ama iyidir benim söz bestelerim
***
Kam thoqtu mena almury el masaaeeb
Kalbi murhaq wallaho shahid
Robama daafy yaglebony
Wallah howa algalib