İdo Tatlıses ilk kez açıkladı! Yılbaşı gecesi...

Survivor 2022 kadrosunda olan Avatar Atakan'ın, gitmeden önce dostları ile birlikte verdiği yemeğe katılan çift, gazetecilerin "Sizce şampiyon olur mu?" sorusuna "İzbandut gibi zaten, hayırlısı ile gitsin gelsin." diyerek güldürdü.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Yılbaşında babası İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show" programına konuk olacağını söyleyen İdo Tatlıses, "Hayatımda yakaladığım en güzel şansım olabilir, ben de en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştım, inşallah beğenirsiniz." şeklinde konuştu.