IDO'NUN 40'INCI KURULUŞ YILINI KUTLARIZ!

Federasyon Başkanımız Tolga Han Çinkitaş'ın da kurucu üyelerinden olduğu IDO Uluslararası Dans ve Dans Spor Federasyonu 40'ıncı kuruluş yılını kutluyor.

İlk yılından bu güne kadar IDO organizasyonlarına katılan ülkemizin adını ilk kez dünya dans pistlerinde duyurulmasına da vesile olan IDO'nun halen 90 üye ülkeden 500. 000'den fazla sporcusu bulunmaktadır.

IDO'nun Türkiye'deki tek resmi temsilcisi olan TDO başkanı ve Dans Park Kulübü daimi delegesi Alper Alakut'un da katkı vererek devamlılığını sağladığı ve günümüzde hala devam eden IDO Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na ülke olarak katılımımızın 40'ıncı yılını kutluyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

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