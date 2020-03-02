Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi

02.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:28

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

KURTARICI İLE ÇARPIŞTI

Şehit Er'in Muratlı'ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba evinden Tekirdağ'a dönen ve içerisinde milletvekili Koncagül'ün de bulunduğu 59 AK 100 plakalı minibüs, ilçe girişinde plakası henüz belirlenemeyen bir kurtarıcı ile çarpıştı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Kazada milletvekili Koncagül yaralandı. Konvoya eşlik eden başka bir araçla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Koncagül, buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA