İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

10.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:27
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, 'deki gözlem noktalarına takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Öte yandan, askeri konvoy içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
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