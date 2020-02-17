İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
17.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:19
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com