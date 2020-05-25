İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu Suriye'deki terör koridorunu temizlemek adına İdlib'de bulunan Türk askeri, bölgede bulunan çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunu temizlemek adına İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgedeki çocuklara bayram harçlığı verdi ve çocukların mutluluk sebebi oldu.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, sokaklarda oynayan çocuklarla bayramlaştı. Türk askerleri daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

GÖRÜNTÜLERİ İDLİBLİ VATANDAŞ ÇEKTİ

Görüntüler, bölgede yaşayan İdlibli bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyaya yüklendi.

Kaynak: İHA