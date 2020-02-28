İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

28.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:36

Antalya'da, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısına ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İdlib'de gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA