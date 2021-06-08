İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli? İdil Yazar biyografisi!

Youtube platformunda yemek tarifleri veren İdil Yazar, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar instagram hesabı! gibi başlıklar aratılıyor. Peki, İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli? İdil Yazar mesleği nedir? İdil Yazar hayatı ve biyografisi nedir?

Youtube platformunda yemek tarifleri veren İdil Yazar, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar instagram hesabı! gibi başlıklar aratılıyor. Peki, İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında, nereli? İdil Yazar mesleği nedir? İdil Yazar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İDİL YAZAR KİMDİR?

İdil Yazar,1985 doğumlu olup 36 yaşındadır. 1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. 1000'den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube'un en büyük kanallarından biri.

İdil Yazar, bir dönem Tolga Tatari ile evliydi.