İdil Biret'ten 100. Yıl Atatürk Konseri

İdil Biret'ten 100. Yıl Atatürk Konseri

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da konser verdi.

İdil Biret'ten 100. Yıl Atatürk Konseri

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da konser verdi.
İdil Biret, Atatürk Kültür Merkezi'nde 100. Yıl Atatürk Konseri ile sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı, gecede, Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin, Ahmet Adnan Saygun ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Yaklaşık bir saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi.

Kaynak: AA
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