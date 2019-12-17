İdama mahkum edilen Pervez Müşerref kimdir?

17.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:25

İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref 1999-2001 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.



Müşerref 1943 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde Hindistan ve Pakistan İngiltere'nin sömürgesiydi. 1947'de iki ülke de bağımsızlığını kazandı. Euronews.com'da Görüntüle