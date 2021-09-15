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İçmeler tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İçmeler tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hizmet veren Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hizmet veren Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor.

Osmaneli Belediyesi ve bir enerji grubu arasında imzalanan protokol kapsamında Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor. Yapılan protokol kapsamında artık elektrikli araç kullanan vatandaşların rahatça tesislerde şarj edeceklerini anlatan Başkan Şahin, Zorlu Enerji Bilecik İl Müdürü Çiğdem Çakan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

İçmeler tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor

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Haber: İçmeler tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor - Haberler
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