İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı - Haberler
Yunus Söylet, Osmaneli, Bilecik, İçmeler, Güncel

İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, sağlık çalışmaları tarafından her türlü ihtiyaçları için sınırsız kullanıma açıldı.

28.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:02
İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, sağlık çalışmaları tarafından her türlü ihtiyaçları için sınırsız kullanıma açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Korona virüsle mücadelede başta sağlık personeli ve belediye çalışanları olmak üzere büyük mücadele veriyor. Emniyet ve jandarma desteği ile tüm kurumlar adeta seferberlik içindeler. Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediye Başkanlığı uyum içinde birlikte hareket ederek ilçemizin Korona virüsle mücadelesinde başarısı için gece gündüz çalışıyorlar. Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini sağlık personelimiz ve belediye personelimiz ve de Korona virüs ile mücadelede çalışan tüm personelimiz için ücretsiz kullanıma açtık. Yorgunluğu nedeniyle evine gidemeyen veya evdeki yaşlıları düşünerek Osmaneli de kalmak isteyen Korona virüsle mücadele eden tüm personel tesislerimizi ücretsiz kullanabilir. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bu sürecide atlatacağız. Sağlık personelimiz ve belediye personelimiz başta olmak üzere .gecesini gündüzüne katarak mücadele eden, risk alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, onlardan Allah razı olsun diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Yalın Ezgi Mola Ebru Polat
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rize Mart Polis İtalya
Şu an buradasınız: İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:51:48. #1.14#
title