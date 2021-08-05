İçişleri: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
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İçişleri: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

İçişleri: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1'İ TURUNCU KATEGORİDEYMİŞİçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristen 1'inin 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğunu açıkladı.

1'İ TURUNCU KATEGORİDEYMİŞ

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristen 1'inin 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı  Zana Kılıçoğlu olduğunu açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İçişleri: Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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