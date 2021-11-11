Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekatve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.
HATAY (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekatve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.
ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekatve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay İlinde "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel 62 operasyonel tim görev alıyor.