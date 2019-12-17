Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi
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Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmeye devam ettiğini, bu kapsamanda 1 Fransa uyruklu teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

17.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:46

İçişlri Bakanlığı'nca uyruklu yabancı teröristin ülkesine sınır dışı edildiği duyuruldu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi
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