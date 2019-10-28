İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de yer alan terörist Uğur Bulut öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir" denildi.
VİDEO: İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de yer alan terörist Uğur Bulut öldürüldü