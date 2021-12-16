İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride...
İçişleri Bakanlığı: "Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.
MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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