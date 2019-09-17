İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.09.2019 07:20

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda,2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.