İçişleri Bakanlığı: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda 5 sivilin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen "Alişer" kod adlı terörist Osman Durmuş'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda 5 sivilin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen "Alişer" kod adlı terörist Osman Durmuş'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında çatışma çıktı.

Çatışmada, "Alişer" kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 piyade tüfeği) birlikte etkisiz hale getirildi.

Söz konusu teröristin, 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA